Un laboratorio sui liquori e le erbe di alta montagna a Borgo San Dalmazzo

Torna uno degli eventi più attesi della stagione! Venerdì 25 ottobre, vi invitiamo a

partecipare a un'esperienza unica per scoprire il mondo affascinante delle piante di

montagna e la loro trasformazione in liquori artigianali.

Il laboratorio, organizzato in collaborazione con Mario Belmondo, esperto liquorista e

fondatore dell'erboristeria e liquorificio Artemy, vi guiderà alla scoperta dei segreti e dei benefici delle erbe alpine. Grazie alla sua esperienza, i partecipanti verranno condotti attraverso ogni fase della lavorazione artigianale dei liquori, dalla raccolta delle piante fino ai processi di trasformazione.



Un viaggio nel cuore delle tradizioni montane, dove la sapienza antica incontra la

passione per i sapori genuini. Ogni passaggio sarà svelato con cura, offrendo ai presenti la possibilità di approfondire le tecniche che rendono questi liquori così unici e apprezzati.

La serata si concluderà con una degustazione speciale, in cui potrete assaporare i liquori realizzati con materie prime locali, godendo dei profumi e dei sapori autentici delle montagne.

Quando: Venerdì 25 ottobre 2024

Dove: Borgo San Dalmazzo, Via Boves 4

Orario: 20.30

Costo: 35€ a partecipante

Posti limitati! Prenotate il vostro posto per non perdere l'opportunità di partecipare a questa serata esclusiva.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

+39 328 2032182

portadivalle@vallesturaexperience.it