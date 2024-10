“Perché no? Giovani in missione”: in Granda un percorso per coloro che vogliono fare la differenza

Partire, mettersi in gioco e conoscere “gli altri”: è questa la proposta del corso “Perché no? Giovani in missione”, un'iniziativa che invita a vivere un'esperienza in terra di missione e a riflettere sul proprio stile di vita.

Ne parla Patrizia Manzone, albese e formatrice del corso, che insieme al marito Michael accompagna da anni giovani alla scoperta di nuove culture.

In un mondo occidentale sempre più individualista e alla ricerca di nuovi significati, l'invito a partire e a confrontarsi con realtà diverse è più che mai attuale. I viaggi organizzati con i missionari nei Paesi del Sud del mondo offrono l'opportunità di vivere un'esperienza unica e di crescere personalmente. “Negli ultimi due anni abbiamo incontrato una sessantina di giovani, provenienti da tutta la provincia di Cuneo, che hanno deciso di mettersi in gioco e di partire con noi - racconta la formatrice del corso -. Un dato significativo, considerando che non tutti i partecipanti hanno un percorso di fede particolarmente consolidato".

Il percorso formativo, riservato ai maggiorenni, realizzato in collaborazione con i centri missionari di Cuneo-Fossano, Alba e Saluzzo, e l'esperienza sul campo in Kenya hanno permesso ai giovani di approfondire la propria riflessione e di confrontarsi con le sfide del mondo contemporaneo. Un'iniziativa che dimostra come il desiderio di mettersi al servizio degli altri e di costruire un futuro più giusto sia ancora vivo nelle nuove generazioni.

Le motivazioni che spingono questi ragazzi a partecipare al progetto sono molteplici, ma tutte accomunate da un profondo desiderio di crescita personale e di solidarietà. Come sottolinea una ragazza di Busca, "è un'occasione di grande crescita, all'interno di un gruppo che diventa una grande famiglia". Altri giovani apprezzano l'atmosfera accogliente e la possibilità di lavorare insieme per un obiettivo comune, mentre per alcuni è fondamentale la condivisione di valori autentici e l'esperienza diretta di altre realtà. "Sentivo che c'era verità in questo stile di viaggio, vicino e con la gente", spiega una giovane di Saluzzo. Il corso, quindi, si rivela un'opportunità unica per superare pregiudizi, creare legami significativi e vivere un'esperienza indimenticabile.

Letizia Neri, albese, racconta così la sua esperienza in Marocco

“Partiti in sei, con un bagaglio di entusiasmo e la voglia di metterci alla prova, abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile. La prima tappa, Ceuta, ci ha messo a confronto con la realtà dei migranti, una ferita aperta che ci ha segnato profondamente. A Oujda, invece, abbiamo incontrato uomini e donne provenienti da ogni angolo d’Africa, accolti in un centro gestito dai padri della Consolata. L’impegno di queste persone nel fornire un rifugio sicuro a chi ha tanto sofferto ci ha commosso. Il viaggio si è concluso a Marrakech, portandoci via un bagaglio di emozioni e una consapevolezza nuova. Un’esperienza che consiglio a tutti".

Carla Borretta, tornata da un'esperienza a Kami, in Bolivia, racconta

"La vita nelle Ande boliviane è segnata da una dura realtà: lo sfruttamento minerario. Ho visto con i miei occhi le condizioni in cui lavorano gli uomini, fin da bambini, in miniera. Eppure, in questo contesto così difficile, ho incontrato una vocazione straordinaria, quella dei missionari salesiani. Padre Serafino Chiesa, in particolare, è stato un esempio di dedizione e di amore per il prossimo. Grazie a lui e a tanti altri volontari, a Kami sta crescendo un progetto di speranza, come un piccolo seme che diventa un grande albero. Questa esperienza mi ha fatto capire il valore di ogni singola persona e l'importanza di lavorare insieme per costruire un futuro migliore".

Margherita Ribodetti ci porta in Kenya, a Marsabit

"L'esperienza in Kenya è stata un tuffo in una realtà completamente diversa dalla nostra. Siamo partite in quattro: Marta, Alessia, Beatrice ed io, Margherita. Ognuna di noi è accolta in una famiglia diversa: questo ci ha permesso di immergerci nella cultura masai, condividendone usi e costumi. Dai pasti alle faccende quotidiane, tutto è stato un'opportunità di crescita e di apertura mentale.

La costruzione di un asilo a Kalacha è stata un'esperienza indimenticabile. Vedere la gioia dei bambini nel loro nuovo spazio è stata una ricompensa impagabile. L'incontro con le suore Missionarie della Carità ha completato questo quadro, arricchendoci spiritualmente.

Tornate a casa, portiamo con noi un bagaglio di esperienze che ci hanno segnato profondamente. L'empatia, la solidarietà e la consapevolezza di voler portare nella nostra quotidianità, piccoli cambiamenti".

Le date del corso di formazione missionaria “Perché no? Giovani in missione” sono state fissate. Un'occasione unica per confrontarsi, crescere e scoprire nuove culture, preparandoti a un'esperienza di vita indimenticabile.



-domenica 10 novembre, all’oratorio Don Bosco di Saluzzo, dalle ore 16 alle ore 18: “Racconti di viaggio”;

-domenica 15 dicembre: “Una lente sui mondi che visiteremo”;

-domenica 12 gennaio 2025: “Il mio vicino che viene da lontano”;

-domenica 9 febbraio 2025: “Partire e restare per fede”;

-domenica 16 marzo 2025: “La spiritualità del viaggio”.



Gli incontri saranno itineranti. Ogni volta sarà indicato il luogo degli incontri successivi.

Per la zona albese, contattare Patrizia Manzone, patriziamanz@gmail.com oppure whatsapp 3669074762.