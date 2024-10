Racconigi lancia le iniziative per il 25 novembre con la mostra "La Resistenza delle Donne"

L’A.N.P.I. di Racconigi, in collaborazione con l’Associazione Mai+Sole e il Patrocinio del Comune di Racconigi, organizza alla Chiesa di Santa Croce (via Morosini) la mostra “La Resistenza delle Donne”, curata dalla Sezione A.N.P.I. di Carignano. L’esposizione è realizzata nell’ambito delle varie iniziative in programma per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite il giorno 25 novembre.