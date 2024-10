Angelina Mango annulla i concerti: "Devo fermarmi"

(Adnkronos) - "Devo fermarmi perchè voglio prendermi cura di me". Angelina Mango annuncia lo stop del suo tour. La cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2024, sospende i concerti per motivi di salute.

"Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni. Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi", scrive sui social.

"Devo fermarmi perchè voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perchè voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella din tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni", conclude.

Saltano quindi 2 eventi a Milano il 26 e il 27 ottobre. Annullati anche i live di novembre a Napoli, Molfetta, Nonantola, Padova, Venaria Reale e Firenze.