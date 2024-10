Omicidio Scazzi, da tribunale stop a serie tv su delitto Avetrana

(Adnkronos) - Non andrà in onda la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi. Il tribunale civile di Taranto ha accolto il ricorso urgente, presentato dai legali del Comune di Avetrana, teso a bloccare la messa in onda della serie televisiva 'Avetrana-Qui non è Hollywood', dedicata al delitto della 15enne, avvenuto il 26 agosto del 2010 nella cittadina jonica.

La trasmissione della prima puntata era prevista venerdì 25 ottobre sulla piattaforma streaming Disney Plus. Il ricorso è stato avanzato dal pool difensivo, composto dagli avvocati Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro.