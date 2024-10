Torna ‘La Castagnata di Envie’: tradizione e gusto fra ‘mondaj’ e zucche

La Castagnata di Envie, che si terrà domenica 27 ottobre, è diventata un appuntamento imperdibile, tanto atteso dai residenti e dai turisti.

L’evento ricco di tradizioni, sapori e divertimento per tutti è organizzato da Davide Miretti in collaborazione con l’associazione “I Argic” e con il patrocinio del comune di Envie, promette di trasformare piazza don Bosio in un grande teatro agreste, dove la tradizione contadina si mescola con colori, suoni e sapori tipici della stagione autunnale.

Dalle 9 di domenica 27 ottobre, la piazza sarà chiusa al traffico e animata da un vivace mercatino, dove si potranno trovare prodotti locali e le famose zucche, insieme a trattori e mezzi d’epoca.

Gli scultori del legno Adam Kambi e Giovanni Barbera mostreranno il loro talento in un’esibizione dal vivo, arricchendo ulteriormente l’atmosfera festiva.

Il pomeriggio vedrà il ritorno del “Raduno Enviese Statico”, dedicato a macchine, microcar, moto e scooter, con l’inizio alle 13.

Gli ospiti potranno gustare le tradizionali caldarroste, conosciute come “mondaj”, e le frittelle di mele.

Per intrattenere i più piccoli e le famiglie, ci sarà un mago che porterà un po’ di magia, insieme a un truccabimbi per rendere la giornata ancora più speciale. Durante l’evento, si svolgerà anche la premiazione per le zucche più caratteristiche e pesanti, mentre la musica e i balli occitani degli Jonglars accompagneranno i festeggiamenti.

L’associazione “I Argic” invita calorosamente i produttori locali a partecipare, esponendo i loro prodotti tipici e contribuendo così alla valorizzazione delle tradizioni culinarie della zona.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i siti ufficiali comune.envie.cn.it e www.argic.it oppure contattare l’associazione all’indirizzo email info@argic.it.