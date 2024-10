All’Asilo di Bra speciali momenti di gioco grazie all’Arca di Noè

Da alcuni anni l’asilo comunale di Bra organizza il progetto “Arca di Noè”, spazio educativo e di gioco dedicato ai più piccoli per consentire loro di condividere esperienze, sperimentare un nuovo spazio-tempo in compagnia di un adulto di riferimento (mamma o papà, nonni o altro accompagnatore), incontrare tanti amici e partecipare alle attività proposte dalle educatrici. Anche in questo anno scolastico l’iniziativa si ripete.

Così, a partire dal 6 novembre tutti i mercoledì, dalle 16,30 alle 18,30, presso il Nido comunale di via Caduti del Lavoro 3 si terranno incontri dedicati ai bambini di età compresa tra gli 8 ed i 36 mesi – non frequentanti i servizi per la prima infanzia comunali – e alle loro figure adulte di riferimento (secondo disponibilità di posti). Il progetto offre la possibilità di trascorrere parte del tempo libero in un luogo accogliente e di impegnarsi in attività ludiche che favoriscano la socializzazione e la conoscenza reciproca; sarà inoltre un'occasione in cui favorire modalità di apprendimento emotivo, sociale e culturale che educhi i bambini nel rispetto delle regole e dei loro diritti ma anche che stimoli negli adulti una riflessione sul loro ruolo.

Per partecipare occorre iscriversi utilizzando il modulo di richiesta pubblicato sul sito web del Comune di Bra (Sportello telematico/Servizi scolastici e per l'infanzia/Andare allo spazio gioco "Arca di Noè") ed è compilabile direttamente on line accedendo al servizio mediante SPID, carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. In caso contrario, è possibile compilare il modulo allegato e inviarlo unitamente ai documenti richiesti via mail all’indirizzo asilonido@comune.bra.cn.it.

Il servizio verrà gestito dalle educatrici dell’asilo nido e avrà un costo di 3 euro a incontro (gli ingressi sono acquistabili a blocchi di 5/10/15 attraverso la piattaforma PagoPA presente sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it (PagoPa/Pagamenti Spontanei/Rette scolastiche)