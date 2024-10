Marta Bassino pronta per il gigante di Soelden, sabato scatta la stagione 24/25 di Coppa del mondo

Si avvicina l'appuntamento con il gigante femminile di Soelden, primo atto della 59^ Coppa del mondo di sci alpino femminile.

Al via, naturalmente, la borgarina Marta Bassino che rappresenterà l'Italia insieme a Federica Brignone, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.

Grande attesa per il consueto opening stagionale in terra austriaca, laddove Marta trionfò nel 2020 e conquistò il podio nel 2016, il primo in carriera. Nuova stagione e rinnovate ambizioni per la campionessa cuneese, reduce da un'intensa preparazione estiva tra Italia e Argentina.

L'obiettivo, dichiarato, è tornare a vincere nella specialità dopo una stagione un po' altalenante.

Per quanto riguarda le avversarie più temibili spiccano i "soliti" nomi: l'elvetica Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa del mondo generale, la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova. Senza dimenticare l'altra stella azzurra Federica Brignone.

Prima manche alle ore 10.00, seconda frazione alle 13.

Domenica 27 toccherà invece agli uomini, con identici orari.