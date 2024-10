Da San Giovanni a Oneglia alla parrocchia di Alassio: sabato il trasferimento del cebano monsignor Ennio Bezzone

Don Ennio ha avuto esperienze di parroco della Basilica di San Nicolò in Pietra Ligure e parroco della Basilica di San Giovanni Battista in Imperia.

Durante la sua reggenza in Sant'Ambrogio, ha intrapreso svariate iniziative culturali ed importanti incontri, come quello del luglio scorso con il Segretario di Stato cardinale Parolin e la giornata in onore del cardinale Carlo Maria Martini, alla presenza della sorella Maris.