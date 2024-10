Europa League, Roma-Dinamo Kiev 1-0: decide Dovbyk su rigore

(Adnkronos) - La Roma soffre ma vince 1-0 all'Olimpico contro la Dinamo Kiev, nella terza sfida di Europa League. Tre punti importanti comunque ottenuti dai giallorossi grazie al gol di un ucraino, l'attaccante Artem Dovbyk su calcio di rigore. La squadra di Juric sale così a 4 punti in classifica.

Il tecnico giallorosso aveva iniziato la gara effettuando diversi cambi. Il tecnico giallorosso conferma il 3-5-2 ma cambiando alcuni interpreti e alcune posizioni in campo: Svilar confermato in porta con Celik terzo centrale a destra con N'Dicka ed Hermoso e con Hummels ancora in panchina. A destra viene schierato Zalewski diversamente dal solito, con Koné e Le Fée coppia centrale e Angelino a sinistra; mentre Pisilli viene avanzato sulla trequarti con Baldanzi a supporto di Dovbyk. Gli ospiti rispondono con: Neshcheret in porta e una difesa composta da Bilovar, Popov e Mykhavko; poi a centrocampo Tymchyk, Mykhailenko con Andrievskyi e Rubchynskyi, e la coppia d'attacco Voloshyn e Guerrero.

Nei primi 45' risulta decisa l'impronta giallorossa a condurre la gara, con le solite difficoltà però a creare in avanti. A sbloccare la sfida ci pensa ancora una volta Artem Dovbyk al minuto 23', mettendo a segno spiazzando il portiere un calcio di rigore ottenuto da Baldanzi. Battuto Neshcheret e 1-0 Roma. La squadra ucraina reagisce con un paio di ripartenze, al minuto 34' Tymchyk si rende protagonista di una forte conclusione al volo che fa tremare gli spalti dell'Olimpico, fuori di poco al lato della porta di Svilar. I brividi per la Roma proseguono al 43' con Popov che mette in rete da pochi passi ma a gioco fermo, per la posizione di fuorigioco.

Ad inizio ripresa Juric inserisce Cristante e Shomurodov e la Roma al 58' sfiora il raddoppio con Pisilli che, servito da Angelino, da dentro l'area di rigore apre il piattone ma Popov si immola e devia in calcio d'angolo. Anche la Dinamo mette entro alcuni titolari con la Roma che aggiunge qualità con Pellegrini e Dybala. Proprio il numero 7 giallorosso ci prova su punizione al 74' ma colpisce solo l'esterno della rete. All'80' Shomurodov con un tiro a giro dalla sinistra sfiora il palo. All'84' clamorosa occasione per l'uzbeko: combinazione perfetta tra Dybala e Pellegrini, poi il fantasista giallorosso trova la via del passaggio per Shomurodov che davanti al portiere spedisce al lato di pochissimo ma con la porta spalancata davanti. La Roma poi tiene nel finale con il fiato corta ma porta a casa tre punti fondamentali per il prosegui nella competizione.