Parma, donna uccisa a colpi d'arma da fuoco

(Adnkronos) - Un'altra donna uccisa. Nella tarda mattinata di oggi, a Medesano (Pr), i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Salsomaggiore sono intervenuti in Strada Santa Lucia per il rinvenimento del cadavere di una donna di 62 anni, uccisa con colpi d'arma da fuoco. Al momento risulta irreperibile il marito convivente. Le ricerche sono in corso.