Prestrofresco, per ringraziare i clienti di 20 anni di fiducia, mette in palio una Fiat 600 1.2 Hybrid 100 CV

In occasione del suo 20° anniversario, Prestofresco è lieta di annunciare il lancio del suo primo concorso a premi, PRESTO&Vinci, ideato per ringraziare la clientela della fiducia dimostrata nel corso degli anni. L’iniziativa si svolgerà su tutto il territorio nazionale dal 28 ottobre al 24 novembre 2024, offrendo l'opportunità di aggiudicarsi uno dei numerosi premi in palio, tra cui una nuovissima Fiat 600 1.2 Hybrid 100 CV.

Modalità di partecipazione

Partecipare al concorso è semplice e accessibile a tutti i consumatori finali. Per prendere parte all’iniziativa, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Effettuare un acquisto presso uno dei punti vendita Prestofresco tra il 28 ottobre e il 24 novembre 2024, per un importo minimo di 15 euro (IVA inclusa). Registrare lo scontrino: accedere al sito www.prestoevinci.it utilizzando il proprio dispositivo mobile e caricare la scansione dello scontrino, che dovrà essere completo e chiaramente leggibile. Compilare il modulo di registrazione, inserendo i dati richiesti relativi allo scontrino (numero, data, importo e punto vendita) e le proprie informazioni personali (nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono). Giocare e grattare online: successivamente alla registrazione, sarà possibile avviare il sistema informatico di vincita istantanea, che permetterà di scoprire subito l’esito della partecipazione.

Premi in palio e possibilità di vincita

Nel corso dell’iniziativa, verranno assegnati tramite modalità "instant win" 4.000 buoni spesa del valore di 5, 10 o 20 euro, spendibili presso i punti vendita Prestofresco. In caso di esito negativo, sarà comunque possibile riprovare utilizzando un nuovo scontrino valido e partecipare all’estrazione finale del super premio: una prestigiosa Fiat 600 1.2 Hybrid 100 CV.

Dettagli sull’assegnazione dei premi

L'assegnazione dei premi sarà gestita tramite un sistema informatico che, in maniera del tutto casuale, individuerà i vincitori tra coloro che avranno completato correttamente la procedura di registrazione. Ogni partecipazione, sia vincente che non vincente, sarà registrata in un database valido per l’estrazione del premio finale. Gli esiti delle vincite verranno comunicati in tempo reale e, nel caso di esito positivo, il vincitore riceverà un voucher digitale via SMS.

Un'occasione unica per festeggiare con Prestofresco

Il concorso PRESTO&Vinci rappresenta un'opportunità per celebrare il 20° anniversario di Prestofresco, con il riconoscimento e la gratitudine verso i clienti che hanno accompagnato l'azienda lungo questo percorso di crescita e successo. Ogni acquisto costituisce una possibilità di vincita, e le numerose occasioni messe a disposizione durante il periodo promozionale rendono l’iniziativa ancora più entusiasmante.

Per ulteriori informazioni e per consultare il regolamento completo, vi invitiamo a visitare il sito www.prestoevinci.it.