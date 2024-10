San Gallo-Fiorentina 2-4, doppietta Ikonè in Svizzera

SAN GALLO (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Un primo tempo sottotono e una ripresa dominante, cambiando mentalità e trovando un sontuoso Sottil. La Fiorentina sconfigge così il San Gallo, rimontando dallo svantaggio e salendo a quota 6 punti in Conference League col 4-2 odierno. Il primo tempo è tutt'altro che positivo per i viola, che soffrono l'intensità dei rivali e il clima caldissimo del Kybunpark: la sfida viene interrotta due volte per il lancio dei fumogeni, portando a un maxi-recupero che sfiora gli otto minuti. Spingono subito gli svizzeri con Gortler, ma rispondono Kouamè e Sottil. Al 23' ecco l'errore difensivo che costa carissimo ai viola: Martinez Quarta perde palla, Quintillà aziona Mambimbi e quest'ultimo incrocia alle spalle di Terracciano. Il San Gallo sfiora anche il bis, poi si trincera in difesa. Di Martinez Quarta e Sottil le migliori occasioni per la Fiorentina, che spinge e va al riposo in svantaggio. La ripresa si apre con un cambio: fuori l'acciaccato Moreno e dentro Comuzzo per sopperire alle accelerazioni di Mambimbi.I viola vanno vicinissimi al pari in due occasioni, poi lo trovano al 50': corner e testa di Martinez Quarta per l'1-1. Passano quattro minuti e arriva il vantaggio viola, col bruciante contropiede di Ikonè e lo scatto sul filo del fuorigioco che lo porta a beffare Ati-Zigi. Il San Gallo sfiora subito il pareggio e lo trova al 62': Gortler sorprende i viola su uno schema da calcio piazzato, è 2-2. Palladino reagisce coi cambi, inserendo Cataldi e Beltran, e i suoi reagiscono subito trovando il nuovo vantaggio: Kouamè allarga per Ikonè, che firma la doppietta e il 3-2 al 69'. Il Var rivede e conferma tutto, ma l'ambiente si accende nuovamente: nuovo stop per il lancio di fumogeni da parte dei tifosi viola, l'arbitro minaccia di sospendere. Biraghi media col tifo e si riprende, con Beltran vicino al poker. Un gol che arriva al 93', col palo di Kouamè e il tap-in del subentrante Gosens. La Fiorentina è in assoluto controllo e sfiora anche la quinta rete con Ikonè, nel maxi-recupero da dieci minuti.Vincono i viola, che salgono a sei punti in Conference e danno continuità al maxi-successo sul Lecce. Il San Gallo esce a testa alta, ma con una difesa-colabrodo: dieci gol subiti, visto che al debutto aveva perso 6-2 col Cercle Bruges.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).