Il Centro Anziani di Via Rio Misureto ad Alba si apre al quartiere e diventa Casa Moretta

Il Centro Anziani di via Rio Misureto si trasforma una volta al mese in Casa Moretta, offrendo uno spazio dedicato al quartiere per attività culturali, ludiche e sociali. Promossa dal Comitato Moretta-Corso Langhe e Moretta Due, con il supporto dell'amministrazione comunale, questa iniziativa mira a coinvolgere famiglie, giovani e adulti, trasformando il centro in un punto di aggregazione per tutti gli abitanti del quartiere.

Il primo appuntamento, lo scorso sabato 19 ottobre, ha già visto un grande successo con lo spettacolo Alice nel quartiere delle meraviglie, a cura del collettivo Sciro’, che ha incantato bambini e famiglie con una rappresentazione teatrale ispirata alla celebre fiaba. "È stata una giornata splendida, con tantissime famiglie presenti e un entusiasmo contagioso. Le nostre attività non interferiranno con i programmi della struttura e degli ospiti", ha spiegato Mariagrazia Perrone, presidente del Comitato Moretta-Corso Langhe.

Un ricco calendario di eventi per tutti

Il programma di Casa Moretta continua con un programma pensato per soddisfare le diverse esigenze del quartiere:

Sabato 23 novembre 2024 , alle 21 , si terrà l’incontro Personaggi del quartiere Moretta, con il relatore Renato Vai , che racconterà le storie di alcuni protagonisti della storia locale.

In vista delle festività natalizie, sabato 7 dicembre 2024 , alle 17 , ci sarà lo spettacolo Auguri di Natale, con Magog e cantastorie , un evento dedicato alle famiglie e ai più piccoli, per celebrare insieme lo spirito natalizio.

Il nuovo anno si aprirà sabato 18 gennaio 2025 , alle 21 , con una serata di giochi da tavolo organizzata dall’ Associazione Ludo Inc. , rivolta soprattutto ai giovani del quartiere, che avranno così uno spazio tutto per loro.

Sabato 22 febbraio 2025 , alle 21 , sarà il momento di una divertente serata karaoke, curata dall’ Associazione DI.A.Psi. , per unire la comunità attraverso la musica e il canto.

Sabato 15 marzo 2025 , alle 21 , la conferenza Donne di Langa nella Resistenza, tenuta da Renato Vai , permetterà di esplorare il ruolo delle donne nella storia della Resistenza nelle Langhe.

Sabato 12 aprile 2025 , alle 21 , Sergio Susenna guiderà l’incontro La Moretta: un quartiere, un santuario, offrendo un approfondimento storico su uno dei luoghi simbolo del quartiere.

Sabato 17 maggio 2025, alle 21 sarà la volta della presentazione dei progetti Sentieri del torrente Cherasca, a cura dell’Associazione Valle Cherasca, che mostrerà il lavoro di valorizzazione del territorio naturale del quartiere.

Questa serie di eventi, realizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale, gli assessori Davide Tibaldi e Donatella Croce, e con la partecipazione attiva dei Comitati di quartiere Moretta-Corso Langhe e Moretta Due, dimostra quanto sia importante creare spazi di aggregazione per rafforzare il tessuto sociale.