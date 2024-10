Sci alpino, Coppa del mondo: niente sciata in pista a Soelden per le donne del gigante

Le temperature si sono alzate questa mattina sul ghiacciaio del Rettenbach, a Soelden, per cui gli organizzatori hanno deciso di cancellare la sciata in pista delle atlete per non rovinare il manto del ghiacciaio sul quale sabato si aprirà la Coppa del mondo 24/25 con il gigante femminile.

Molta l’attesa per le migliori e per verificare quale sarà la condizione dopo la lunga preparazione estiva.

Lara Gut-Behrami ha mandato segnali di non perfetta condizione fisica, mentre è ancora prematuro il rientro per Petra Vlhova e per Valerie Grenier.

Fra le top 7 partiranno quindi le due azzurre di punta, Federica Brignone, seconda nella Wcsl di partenza, e Marta Bassino, che da nona passa a settima, a causa dei due forfait.

Mikaela Shiffrin è quinta, ma data in grande spolvero, da chi l’ha vista sciare nei giorni scorsi nei dintorni del Rettenbach. Attese anche l’immortale Sara Hector, Alice Robinson e Thea Louise Stjernesund, a completare il loto delle prime.

Lo scorso anno vince Gut-Behrami, su una Brignone a suo agio sul ghiacciaio austriaco, visto il suo palmarès composto da quattro podi, fra cui la vittoria del 2015.

Bassino, vanta la vittoria del 2020 e un terzo posto nel 2016.Shiffrin non vince e non sale sul podio dal 2021, quindi partirà con voglia di rivalsa, ma è possibile che nell’opening austriaco ci siano sorprese.

Il meteo sembra reggere, anche se è prevista un po’ di nebbia per la mattinata di sabato.

La prima manche prenderà il via alle 10 e la seconda alle 13, in diretta su Rai Sport ed Eurosport.