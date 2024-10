Njie: primo gol in Serie A e il Torino ritrova vittoria

TORINO (ITALPRESS) - Dopo tre sconfitte consecutive si interrompel'emorragia di risultati per il Torino, che vince una durissimapartita contro il Como: il giovane Njie firma l'1-0 che vale trepunti pesantissimi per Vanoli. Si inizia con un ottimo ritmo nellasfida dell'Olimpico, coi lariani che guadagnano progressivamentecampo e mettono nuovamente in mostra il talento di Nico Paz.L'argentino va vicinissimo alla rete, ma la miglior occasione èper Fadera: grande parata di Vanja Milinkovic-Savic, migliore incampo quest'oggi, per evitare la rete dell'ex Genk. Fabregas perdeSergi Roberto e trema nel finale, visto che Chè Adams si vedeannullare una rete: c'era un ampio fuorigioco. Nella ripresaVanoli schiera Vojvoda al posto di Walukiewicz per arginare Faderae la mossa funziona, col Toro che riprende campo e coraggio. Riccisfiora il gol con una conclusione sul primo palo, poi Audero èdecisivo su Lazaro. Risponde il Como con Strefezza e Nico Paz, maMilinkovic-Savic si conferma insuperabile. Vanoli osa giocandosil'imprevedibilità del classe 2005 Njie, prodotto del vivaio, eviene premiato. Al 75' il subentrante approfitta di uno sciagurato(e corto) retropassaggio di Braunoder per siglare l'1-0, il goldecisivo per questa sfida: il 19enne ruba palla e insacca allespalle di Audero da pochi passi. Fabregas rimescola le carte inserendo Belotti e schierandosi atre, con una formazione confusionaria ed efficace al tempo stesso.Il suo Como crea infatti tre occasioni nel recupero con Cutrone,Perrone e Mazzitelli: strepitosa la parata di Milinkovic-Savic,che salva su quest'ultimo e blinda ilrisultato con un magnifico intervento al 95'. Esulta dunque ilTorino, che sale a quota 14 punti e risale la classifica chiudendoil suo momento difficile. Esce a testa alta, invece, il Como diFabregas: rimangono i nove punti in classifica, ma anchequest'oggi i lariani hanno mostrato un calcio attrattivo espettacolare. - Foto Image -(ITALPRESS).