Calcio Serie D: Saluzzo, Giorgio Pagliero è il nuovo direttore sportivo

Il Saluzzo annuncia che i compiti di direttore sportivo della prima squadra sono stati affidati al team manager Giorgio Pagliero, non una novità in quanto lo stesso ruolo lo aveva già svolto dal 2015 al 2018.
Queste le parole del presidente Boretto: “La 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘋 è 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰, 𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘰𝘣𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪, 𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘴𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯𝘪𝘵à 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦. 𝘊𝘳𝘦𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘗𝘢𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢 𝘦 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘮𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘭’𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘚𝘢𝘭𝘶𝘻𝘻𝘰, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘳𝘭𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘭𝘣𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘍𝘐𝘎𝘊 (𝘭’𝘦𝘲𝘶𝘪𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘪𝘯 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘭𝘦𝘵𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘰).“
Ecco le parole del neo Direttore Pagliero: “S𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘮𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘤𝘳𝘦𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘯𝘦, 𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 è 𝘪𝘯 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘵𝘦, 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘢, 𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭 110% 𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘦𝘮𝘮𝘰 𝘵𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘭𝘦 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪”
Due parole anche riguardante il mercato “o𝘷𝘷𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳, 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘦𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘶 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘣𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘰𝘴𝘢. 𝘊𝘰𝘭𝘨𝘰 𝘭’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘎𝘳𝘪𝘦𝘤𝘰 𝘦 𝘗𝘫𝘰𝘴𝘵𝘢, 𝘢𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘷𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘮𝘦𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰. 𝘖𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘱𝘱𝘢 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢”
Il Saluzzo affronterà domenica il Borgaro Nobis a Borgaro torinese con inizio partita alle 14.30.