Volley A2M. Cuneo verso Fano per tentare l'assalto a Ravenna. Compagnoni: "Sarà un derby in famiglia" [VIDEO]

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara alla trasferta marchigiana, Domenica 27 ottobre alle ore 19, ospiti della Smartsystem Essence Hotels Fano.

Molte le particolarità di questo match, a partire dal “Derby dei fratelli Compagnoni” che vede Mirco giocare la divisa cuneese e Federico con quella fanese, entrambi centrali. Un match in cui a confrontarsi saranno anche i due registi, entrambi cresciuti pallavolisticamente a Cuneo e sono rispettivamente Capitan Sottile e Manuel Coscione. Quest’ultimo anche ex compagno di squadra, nella passata stagione a Santa Croce, di Karli Allik.

Ecco le impressioni del giovane centrale Mirco Compagnoni sulla prima parte di stagione della sua squadra e sulla gara contro Fano

La gara tra piemontesi e marchigiani sarà l’ultimo fischio d’inizio della 4^ giornata di regular season, in quanto ben tre partite sono programmate per le ore 16 (Catania-Cantù, Reggio Emilia-Aversa, Palmi-Macerata), due alle 17.30 (Siena-Brescia, Prata di Pordenone-Ravenna) e solo Porto Viro vs Pineto alle ore 18.00 precise.

Tutte le partite della Serie A2 maschile sono in diretta gratuita su Volleyball World TV, quella dei cuneesi sarà trasmessa in diretta sul maxischermo presso il “Circolo la Fenice” di Vignolo.

Per il sempre super attivo pubblico biancoblù l’invito a taggare nelle stories instagram di dove e come si sta seguendo la partita, il @cuneovolley così da poter ri-condividere tutto l’affetto da casa.