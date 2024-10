Juventus, Motta: "L'Inter è favorita per lo scudetto, dovremo essere concreti"

(Adnkronos) - "Contro l'Inter faremo quello che sappiamo. Vogliamo sempre andare in campo allo stesso modo, finora abbiamo sempre affrontato avversari che davano il massimo e anche domani sarà così". Parola di Thiago Motta, allenatore della Juventus, intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro l'Inter, in programma domani, domenica 27 ottobre, alle 18.

"Dovremo giocare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, cercando di portare la gara dove conviene a noi. L'Inter ha vinto il campionato; loro e il Napoli sono le favorite anche quest'anno. Noi dovremo essere concreti. Giocheremo contro una squadra forte e dovremo affrontarli con concentrazione, volendo giocare bene a calcio e mettendo in pratica tutto quello che servirà per portare la partita dalla nostra parte", ha continuato. "Non bisogna lavorare sulla testa dei giocatori, stanno bene. Mercoledì è arrivata la prima sconfitta della stagione (contro lo Stoccarda in Champions League, ndr), dobbiamo subito pensare alla prossima. Non c'è tempo di metabolizzare la vittoria, così come non c'è tempo per la sconfitta. Andremo in un grande tempio del calcio, con l'obiettivo di fare una partita intelligente".

Per Motta sarà una partita da ex: "Nella mia carriera ho giocato al PSG, Inter, Barcellona, Genoa, Atletico Madrid. Sono sempre stato bene con tutti, ringrazio sempre tutte le persone con cui ho condiviso momenti importanti per la mia carriera. Vivo questa partita come tutte le altre". Infine su Yildiz: "Magari potrebbe giocare vicino a Vlahovic, perché no".