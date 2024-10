Giovedì 31 ottobre il Marchesato Opera Festival presenta “Fetonte sulle rive del Po”

Nell’ambito del Marchesato Opera Festival 2024 si svolgerà giovedì 31 ottobre 2024, alle ore 21, presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, la prima esecuzione delle composizioni realizzate dagli studenti di Composizione dei Conservatori del Piemonte dell’opera Fetonte sulle rive del Po.

Si tratta di un’opera del 1750 i cui versi sono stati composti da Giuseppe Baretti mentre la composizione musicale era stata affida a Gian Antonio Giaj: l’opera di quest’ultimo non è mai arrivata fino a noi, o probabilmente la partitura non è mai esistita, trattandosi di un lavoro d’occasione. È presumibile infatti che Giaj abbia proceduto alla sola stesura delle particelle per i pochi strumenti di un organico da camera e abbia diretto ambedue le esecuzioni dal proprio leggio.

Dalla collaborazione tra la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino (progetto di Terza Missione / Public Engagement Miti di fondazione) e i Conservatorii di Torino, Cuneo, Alessandra e Novara è nata la proposta di affidare a studenti delle classi di Composizione la scrittura delle parti musicali mancanti per poter realizzare un’opera moderna per un mito di fondazione antico.

Per il Conservatorio di Cuneo si sono cimentati nella scrittura Roberto Beccaria, che ha musicato l’Aria di Apollo - “Questa col suo consiglio”, e Andrea La Monica, con le note dell’Aria di Apollo - “Vedrai in quel gran giorno”.

La realizzazione strumentale è affidata all’ensemble vocale e strumentale “Gli Invaghiti” diretti da Fabio Furnari; le voci soliste saranno Francesca Lanza, soprano Miriam Callegaro, contralto Leonardo Castellani, tenore Devis Longo, basso mentre la voce recitante sarà quella del prof. Alberto Rizzuti.

L’ingresso alla rappresentazione sarà libero, con prenotazione consigliata al 0175 47031 o apm@scuolaapm.it