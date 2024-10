Ristrutturazione e incentivi: il comfort sostenibile di QUBO Clima

QUBO Clima è un punto di riferimento HOVAL nel settore dell’efficienza energetica, specialmente per la provincia di Cuneo. Offriamo una vasta gamma di soluzioni all’avanguardia per il risparmio energetico, che includono:

caldaie a condensazione a gas e gasolio;

pompe di calore ad alta efficienza;

sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) ;

; sistemi di climatizzazione per grandi ambienti;

impianti a biomasse;

impianti solari termici.

Quali sono gli incentivi disponibili fino a dicembre?

Grazie alla proroga degli incentivi fiscali fino al 31 dicembre 2024, potete beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. Le detrazioni disponibili includono:

Ecobonus : detrazioni fino al 65% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.

: detrazioni fino al 65% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. Bonus Ristrutturazione: detrazioni fino al 50% per i lavori di ristrutturazione, inclusi quelli di riqualificazione energetica.

Gli ultimi mesi del 2024 sono cruciali per approfittare di questi incentivi. Ecco perché dovreste contattare subito QUBO Clima:

Consulenza personalizzata: vi aiutiamo a scegliere le soluzioni più adatte alle vostre esigenze energetiche. Assistenza completa: vi supportiamo nella preparazione della documentazione necessaria per richiedere le detrazioni fiscali. Installazione professionale: servizio post vendita professionale tramite i ns. tecnici qualificati per tutte le operazioni di manutenzione e servizio assistenza

Perché affrettarsi?

Il tempo è essenziale! Con la fine del 2024 che si avvicina rapidamente, è importante non perdere l’opportunità di ottenere queste detrazioni fiscali. Non aspettate l’ultimo momento per iniziare i vostri lavori di riqualificazione energetica.

Sfruttate gli ultimi sei mesi del 2024 per migliorare l’efficienza energetica della vostra casa con l’aiuto di QUBO Clima. Visitate il nostro sito web e chiamateci al numero 375-8223828.

Come funzionano gli incentivi?

Gli incentivi fiscali, come l'Ecobonus, vi permettono di detrarre una parte significativa delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica dalla vostra imposta sul reddito. Questo significa che non solo migliorerete il comfort e l’efficienza della vostra casa, ma potrete anche beneficiare di un risparmio economico notevole.

Per esempio, sostituendo la vostra vecchia caldaia con una caldaia a condensazione HOVAL, potete ottenere una detrazione del 65%. Se abbinate questa caldaia a sistemi di termoregolazione evoluti, i benefici fiscali possono essere ancora maggiori.

