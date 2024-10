Non fa drammi per la sconfitta Matteo Battocchio, che parla di "punto preso in uno scontro diretto in trasferta". Però poi ammette che "i punti avrebbero potuto essere tre più che due, ma non siamo riusciti ad approfittare delle occasioni nel quarto set. E se non fai punto tu lo fanno gli altri".

Le sue parole nel post partita di Fano