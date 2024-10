Calcio Serie D: maltempo, rinviata Cairese-Bra

E' stato ufficializzato il rinvio di Cairese-Bra, incontro dell'undicesima giornata del girone A di Serie D, in programma nel pomeriggio odierno.

Cairo Montenotte è stata una delle località più colpite dal maltempo e inevitabilmente anche il "Cesare Brin" non si presenta in condizioni adeguate per la disputa del match contro i giallorossi.

Oltre alla situazione relativa allo stadio, vi sono particolari problemi di viabilità in tutta la cittadina valligiana, motivo per cui il match iè stato rinviato a data da destinarsi.