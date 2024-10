Club70 Classic : Halloween per amanti della House Music nella Rocket Room

Giovedì 31ottobre, il Club70 di Alba ospiterà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di house music e per chi cerca un ambiente raffinato e ricercato. Nella sala che ha fatto la storia della scena elettronica locale, accogliendo progetti di successo come Gate11, Figaro e la prima stagione di Lost and Found, prenderà vita una serata dedicata a un pubblico adulto e sofisticato, con una selezione musicale eccezionale che si affiancherà al Trapanarty, , evento attesissimo dai più giovani in sala grande, dedicato alla musica pop.

A curare l’atmosfera sonora della serata ci saranno due figure di spicco del panorama musicale. Il resident DJ Bok, conosciuto per il suo stile eclettico e la capacità di far vibrare la pista con una selezione musicale curata e ricercata, accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro unico. Ma il vero fiore all’occhiello della serata sarà la guest star Katie Goodman, DJ britannica di fama internazionale.

Katie, attualmente residente a Ibiza, è uno dei volti principali del party più famoso al mondo: Glitterbox. Con la sua esperienza e il suo tocco magico alla consolle, ha infiammato i palchi dei club più iconici come Hï Ibiza e Ministry Of Sound. La sua capacità di mixare house classica, nu-disco e soulful house ha conquistato migliaia di fan in tutto il mondo, e sabato sera porterà la sua energia esplosiva e il suo stile inconfondibile direttamente ad Alba.

L'evento si distingue per l’attenzione ai dettagli: un’atmosfera elegante, pensata per chi cerca non solo la buona musica ma anche un’esperienza sensoriale completa. Un pubblico maturo e appassionato sarà protagonista di una serata che promette di essere una delle più memorabili della stagione.

Per gli amanti della musica elettronica di qualità e per chi desidera vivere un party diverso dal solito, questa serata al Club70 sarà un’occasione imperdibile. Preparatevi a ballare al ritmo di sonorità raffinate, in una cornice che unisce storia e innovazione.