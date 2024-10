Conte a Grillo: "Estinzione M5S? Padre dà vita non morte"

(Adnkronos) - "Grillo? Un padre ha diritto a dare vita ai propri figli, non la morte". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a margine di un evento a Cesena, ribatte all'ultimo affondo di Beppe Grillo, che ha richiamato l'estinzione del Movimento. "Quindi non esiste la possibilità che ci si arroghi con prepotenza il diritto di determinare un’estinzione - sottolinea l'ex premier - Il Movimento oggi è la comunità degli iscritti, al di fuori di questi esistono concezioni padronali che non si giustificano per le forze politiche".

"Da creatore del Movimento rivendico il mio diritto all'estinzione del M5S. Quando vedo la bandiera del Movimento con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco", le parole di Grillo in un video abbinato a un post.

"Lui si può fare il suo bel partito, il suo manifesto, con la sua faccia, bella simpatica, sincera, con scritto Oz e 22 mandati. Potrebbe arrivare al 22%, se va da Fassino e si fa fare una profezia può arrivare al 15. Io gli darei anche una mano", prosegue Grillo che poi sottolinea: "Il Movimento non c'è più, è evaporato, lo sappiamo tutti".