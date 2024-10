Festa degli anniversari di matrimonio a Sommariva del Bosco

Durante la mattinata di sabato 26 ottobre, nella sala conferenze “G.M. Borri” del Comune di Sommariva del Bosco, sono state festeggiate le coppie per gli anniversari di matrimonio dai 50 ai 60 anni e anche oltre, con la partecipazione del sindaco Marco Pedussia, dell’assessore Laura Petito e di tutta l’Amministrazione Comunale, e di diversi famigliari, figli e pronipoti dei festeggiati.

Ha presenziato Don Roberto Loccelli per la parrocchia SS. Giacomo e Filippo. Durante la cerimonia è stato proiettato un filmato riguardante gli ospiti, condiviso ed emozionante, ricco di ricordi trascorsi e di momenti vissuti. In seguito sono stati consegnati gli attestati di matrimonio in pergamena e festeggiato con un rinfresco conviviale.