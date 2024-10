Formula 1, oggi il Gp del Messico: orario e dove vederlo in tv

(Adnkronos) -

Torna in pista la Formula 1. In Messico la Ferrari spera di bissare il trionfo di Austin, con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. A poche gare dal termine è sempre più serrata la lotta per i titoli piloti, con il duello tra Max Verstappen, grande favorito, e Lando Norris, e per quello costruttori, con la McLaren che precede la Red Bull, ora avvicinata al secondo posto anche dalla Ferrari, distante solo otto punti.

Appuntamento fissato quindi per oggi, domenica 27 ottobre, per il gran premio del Messico, una gara che sarà fondamentale per le sorti del mondiale.

Il Gp del Messico andrà in scena oggi, domenica 27 ottobre, alle 21 ora italiana. La gara sarà visibile in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.