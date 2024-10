Gp Messico, Sainz in pole con Ferrari davanti a Verstappen e Norris

(Adnkronos) - Carlos Sainz ha conquistato la pole position con la sua Ferrari nel Gp del Messico di Formula 1 con il tempo di 1'15''946. Lo spagnolo, alla settima pole della carriera, partirà in prima fila con la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che ha ottenuto il secondo tempo.

In seconda fila la McLaren del britannico Lando Norris, che scatterà in terza posizione e sarà affiancato dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc, quarto al via. Quinto posto per la Mercedes di George Russell seguito dal compagno di scuderia Lewis Hamilton. Chiudono la top ten Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Alex Albon e Nico Hulkenberg.