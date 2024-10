Ravaioli Fotografi 1964: due generazioni di eccellenza fotografica

"Nel 1964, quando aprii lo studio a Caraglio, la fotografia di matrimonio era il nostro pane quotidiano; poi c'erano il carnevale, le fotografie alle feste di Leva, le fotosessere o le comunioni. Molti si rivolgevano a noi per immortalare il loro giorno più importante e, con il tempo, il passaparola ci portò una grande mole di lavoro. Un traguardo significativo fu sicuramente il trasferimento, nel 1981, in via Roma 213, sempre a Caraglio. Lo studio precedente era diventato troppo piccolo. In quella nuova sede siamo riusciti ad avere nuove attrezzature e a migliorare la qualità del servizio. Non dimenticherò mai il primo matrimonio che fotografai con una fotocamera Rollei o la prime Hasselblad “sensazioni che forse oggi si sono perse: con tutti gli automatismi e due tutorial su youtube... son tutti fotografi"

Come si gestivano i matrimoni e i ritratti senza la tecnologia digitale?

"Era un lavoro di grande responsabilità. Non potevamo permetterci di sbagliare perché non c'erano seconde possibilità. Durante i matrimoni si scattavano una cinquantina di foto, al massimo. Dovevi cogliere i momenti essenziali, quelli che avrebbero fatto emozionare gli sposi per tutta la vita. Oggi, con il digitale, puoi scattare centinaia di foto e selezionare quelle migliori. All’epoca invece si lavorava con molta più precisione, e ogni singola fotografia era studiata a fondo."

La Seconda Generazione e la Rivoluzione Digitale - Intervista a Werner Ravaioli

Werner, qual è stato il momento in cui hai deciso di diventare fotografo?

"Sono cresciuto in studio. Da bambino passavo ore a guardare mio padre lavorare in camera oscura. Era affascinante vedere come da una pellicola nascesse un’immagine, e ancora più affascinante era l’impatto che quelle immagini avevano sulle persone. Tuttavia, non avevo deciso subito di entrare nell'attività di famiglia. Dopo gli studi ho lavorato alcuni anni presso un laboratorio fotografico ad Alba, ma alla fine sono tornato qui. Nel 1997 ho deciso di affiancare mio padre e proprio in quel momento abbiamo affrontato la veloce transizione dal mondo analogico a quello digitale."

Quali sono state le principali difficoltà tecniche che hai affrontato durante questa transizione?

"Il passaggio al digitale per me è stato intuitivo e semplice, ero abituato alla pellicola, a non sbagliare, per cui con il digitale è stato tutto più facile: potevi vedere ciò che avevi fatto in tempo reale. La sfida più grande è stata integrare le nuove tecnologie senza perdere la qualità che ci contraddistingueva. Il digitale facilitava notevolmente la fase di ripresa e consentiva di valorizzare con nuovi software di post-produzione le immagini create. Ci permetteva anche di gestire un flusso di lavoro completamente diverso: il digitale ci ha aperto nuove porte e ci ha permesso di offrire servizi che prima non erano possibili."