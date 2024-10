Saluzzo: è mancato Gianfranco Mondino, storico regista di "Telecupole"

Lutto nel mondo dell’informazione cuneese per la morte di Gianfranco Mondino , 61 anni, regista e factotum di Telecupole. “Mondo”, così lo chiamavano amici e colleghi, è stato per molti anni uno dei pilastri dell’emittente televisiva di Cavallermaggiore di proprietà della famiglia di Piermaria Toselli

“ Hai dedicato tutta la vita a Telecupole, come se fossimo la tua famiglia. Rimarrai sempre con noi. Buon viaggio Mondo ”, così lo ricordano i colleghi della tv in cui lavorava.

"Sei sempre stato allergico alle fotografie, tu amavi rimanere dietro la telecamera - lo ricorda la cantante Sonia De Castelli -. Quanti momenti, quante discussioni, quante belle soddisfazioni, quante confidenze e quante risate insieme. Anche se da tempo non eri già più presente, non ho ancora cancellato il tuo numero dalla rubrica e forse non lo farò mai. Ciao Mondino… vivrai in ogni attimo del nostro lavoro a Telecupole a cui hai dedicato praticamente tutta la vita. Grazie di tutto. Fai buon viaggio".