Volle maschile A3: primo squillo Savigliano, Mantova si arrende per 3-1 al PalaSanGiorgio

Il Monge-Gerbaudo Savigliano ha iniziato la sua corsa. Dopo il ko di Valenza contro l’Acqui, i ragazzi di coach Michele Bulleri non sbagliano la prima casalinga dell’anno, superando in quattro set il Gabbiano Farmamed Mantova e mettendo in cascina i primi tre punti stagionali.

La cronaca del match

Di fronte al folto pubblico del PalaSanGiorgio, capitan “Ciccio” Dutto e compagni mostrano da subito una verve propositiva e si prendono con forza il primo set. La svolta dell’incontro a fine parziale, con il Monge-Gerbaudo che, trascinato da un super-Orlando Boscardini, scappa via e vince. Nel secondo, i ragazzi di Serafini sono più lucidi e, nel momento cruciale, scappano via con Baldazzi sugli scudi. Dal terzo, invece, c’è solo Savigliano, che per due volte parte forte e per due volte tiene il controllo degli scambi, trovando poi gli allunghi decisivi nel finale. Nel quarto, ad esempio, i saviglianesi hanno addirittura otto palle-match: sbagliata la prima, è Gatto a chiudere i conti.

MVP dell’incontro è Matteo Pistolesi, mentre i top scorer sono Gatto e Baldazzi entrambi autori di 19 punti. Da segnalare, però, i 17 di uno straripante Orlando Boscardini al centro, decisivo in tutti i fondamentali: servizio, attacco e muro.

I sestetti iniziali

Coach Michele Bulleri conferma il sestetto visto a Valenza contro Acqui. La diagonale è Pistolesi-Gatto. A presidiare posto-4 l’esperienza di Galaverna e Sacripanti. Al centro Dutto e Orlando Boscardini. Liberi alternati Gallo e Rabbia.Coach Serafini risponde con Depalma al palleggio e Baldazzi opposto; schiacciatori Gola e Scalitri; centrali Tauletta e Ferrari. Libero Marini.

Primo set

Come prevedibile, l’inizio dell’incontro è in totale equilibrio. Savigliano sembra poter prendere subito margine, soprattutto grazie a un Orlando Boscardini ispirato al servizio, ma Mantova riacciuffa subito i piemontesi ed inizia un lungo tira-e-molla che prosegue fino alle battute finali del set. Il primo punto di svolta sul 19-19, quando un’incomprensione tra Pistolesi e Sacripanti favorisce l’attacco di Gola, che non sbaglia con il mani-out. Bulleri si gioca così il primo time-out (19-20). Al rientro, però, i biancoblu rispondono presente: punto di Sacripanti, quindi Galaverna risolve un lungo scambio con un bel tocco morbido per il sorpasso. 21-20 e time-out Serafini. Il punto dell’allungo al rientro è di capitan Dutto, che mette a terra un primo tempo cruciale. 23-21 e nuovo stop della panchina di Mantova per interrompere il ritmo di Orlando Boscardini al servizio. Mantova ritrova il punto, ma Gola mette fuori in battuta. Savigliano ha due palle-set, ma ne basta una, perché Sacripanti trova una pipe perfetta regalando al Monge-Gerbaudo il primo parziale della sua stagione. 25-22.

Secondo set

Mantova non ci sta e cerca di fare proprio il parziale sin da subito: Baldazzi attacca di forza e mette a terra il 3-7, costringendo Bulleri a giocarsi già il primo time-out. I padroni di casa, però, rientrano subito e mettono anche la freccia: 10-9. Serafini cambia al palleggio: dentro Catellani per Depalma per variare i colpi. Ferrari sbaglia il primo tempo e il Monge-Gerbaudo allunga ancora, portandosi sul 13-11. Time-out Serafini. Riecco, però, l’equilibrio: Tauletta mura a uno Dutto ed è 14-14. Mantova allunga la durata degli scambi e ne approfitta per scappare di nuovo con un’invasione a muro saviglianese e un mani-out con il muro di Gola. Bulleri si gioca il secondo time-out sul 15-17. Il punto di svolta del match sul 20-20, quando il direttore di gara fischia quattro tocchi a Mantova, ma, dopo un confronto con il secondo arbitro, cambia decisione, convalidando il punto ospite. Da lì, Baldazzi va al servizio e mette in difficoltà la ricezione di casa, trovando l’ace cruciale del 20-23 che di fatto chiude la contesa. Un primo tempo di Ferari fissa il punteggio sul 22-25.

Terzo set

Si riparte con Savigliano che rimette Pistolesi in regia, mentre gli ospiti confermano Catellani. Il Monge-Gerbaudo ritorna in campo con la giusta cattiveria agonistica e prova subito a scappare via, trovando con il muro di Pistolesi il massimo vantaggio del match: 8-3. Un passo alla volta Mantova rientra fino al -2, ma i padroni di casa hanno qualcosa in più. Dutto mura Scalitri dopo un lungo scambio, quindi l’attacco di Baldazzi è confermato out anche dal video-check. Con il sempre insidioso Orlando Boscardini, Serafini ferma prudenzialmente il gioco (19-14). Il tecnico lombardo, che poco prima aveva reinserito Depalma al palleggio, si gioca anche la carta Pinali per Scalitri in posto-4. Al servizio va Galaverna e la partita scappa via agli ospiti, con il servizio del “9” di casa che mette in difficoltà la ricezione e consente ai suoi compagni di allungare. L’attacco in solitaria di Pistolesi vale addirittura il +7 sul 24-17, ma è di Gatto, nuovamente liberato bene dal regista biancoblu, l’attacco che regala il primo punto del match ai saviglianesi: 25-18.

Quarto set

Serafini schiera dal primo pallone l’esperienza di Miselli per Tauletta al centro. Savigliano, invece, riparte come nel primo e nel terzo set in termini di agonismo, scappando con un ace di Gatto: 5-2 e time-out mantovano. I piemontesi sono in fiducia e si vede: Gatto s’inventa un grande attacco, quindi Galaverna gioca con il muro ed è 12-6. Serafini non ha altre soluzioni, se non chiedere ancora tempo per prendersi da parte Depalma e dialogare uno a uno con lui. Lentamente, ancora una volta, il Gabbiano ricuce fino al -3 con un bell’attacco di Baldazzi. Bulleri non si fida e ferma il gioco. Al rientro, Orlando Boscardini si conferma in stato di grazia e piazza tre punti consecutivi, intervallati solo da un’invasione di Sacripanti. Quindi è Galaverna a trovare il muro che indirizza il match: 21-14. È ancora un muro di Galaverna su Baldazzi a regalare addirittura otto palle-match ai padroni di casa. Gatto mette a rete il primo, ma poi non sbaglia, con il mani-out che chiude l’incontro: 25-17 e primi tre punti per Savigliano.

Le dichiarazioni.

Come MVP dell’incontro, con l’omaggio della maglia offerta da Volley Sport Torino, è premiato Matteo Pistolesi, fondamentale in cabina di regia: “Serviva partire bene davanti ai nostri tifosi e ci siamo riusciti. La scorsa domenica abbiamo perso contro una compagine forte, ma c’era un po’ di rammarico che è stato spazzato via. Di certo, quest’anno dobbiamo metterci in tesa che non esistono partite facili e che ogni settimana dovremo lottare su ogni pallone per portare a casa le vittorie”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Gabbiano Farmamed Mantova 3-1

Parziali: 25-22, 22-25, 25-18, 25-17

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 5, Gatto 19, Sacripanti 15, Galaverna 14, Dutto 8, Orlando Boscardini 17, Gallo (L); Rabbia (L2), Carlevaris; N.E. Brugiafreddo, Quaranta, Calcagno, Turkaj. All. Bulleri.

Gabbiano Farmamed Mantova: Depalma 1, Baldazzi 19, Gola 9, Scalitri 8, Tauletta 6, Ferrari 9, Marini (L); Catellani, Pinali 3, Miselli 1; N.E. Zanini, Massafeli Iasi. All. Serafini.

Durata set: 25’, 31’, 28’, 27’