Al cinema Monviso di Cuneo un viaggio "Alla scoperta del Senegal in bicicletta"

Mercoledì 30 ottobre, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Carmen e Albino Pellegrino presentano "Alla scoperta del Senegal in bicicletta".

Tre mesi a scoprire le caratteristiche geografiche e culturali del paese, i villaggi di pescatori lungo l'Oceano con le loro coloratissime barche, il desertico Sahel tra pastori nomadi, mandrie sabbia e polvere, i villaggi tradizionali della vera Africa nel remoto sud est al confine con il Mali, la vita sulle strade tra mercati, carretti, cavalli e asinelli, i parchi e le riserve naturali, l'Islam con la grande moschea di Touba e, in particolare, la calda accoglienza e simpatia dei senegalesi

La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Ingresso libero.