Dal 30 ottobre al 12 novembre viene disposto un divieto di transito dalle 8 alle 18 nel tratto di strada Fey compreso tra strada Montenero e via Santa Maria del Castello per consentire la messa in sicurezza della ripa interessata dalla frana avvenuta nei giorni scorsi lungo il tratto interessato (ord. 452/24).

La ditta incaricata dei lavori procederà al posizionamento dell’apposta cartellonistica.