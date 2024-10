In partenza a Saluzzo il corso di formazione per proprietari di gatti

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo organizza una nuova edizione del corso di formazione per proprietari di gatti denominato “Diploma di lingua felina”. Il progetto, concepito nel 2019 ma partito solo nel 2022 per via della pandemia, è stato già proposto in più edizioni negli scorsi anni, riscuotendo sempre una più che nutrita partecipazione e un ottimo consenso.

Si tratta di tre serate di due ore ciascuna rivolte a chi possiede un gatto o chi ha intenzione di adottarne uno. Le lezioni, tenute da Medici Veterinari specializzati nella materia, hanno lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del gatto in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale, creando una relazione sana ed equilibrata con esso.

Il linguaggio del gatto è ancora più difficile da interpretare rispetto a quello del cane. Verranno forniti gli strumenti e le chiavi di lettura per capire come comunica questa specie, a partire dall’etologia per arrivare a trattare i principali disturbi comportamentali, sfatando i falsi miti che aleggiano attorno ai suoi comportamenti.

Il corso è gratuito ed è patrocinato dal Comune di Saluzzo e dall’ASL CN1.

È necessaria l'iscrizione da effettuarsi sul sito www.veterinaricuneo.it. ed è obbligatoria la partecipazione a tutte le serate per il conseguimento del diploma validato dalle Autorità Sanitarie e Comunali.

Il corso si terrà presso la Sala degli specchi (ex Caserma Musso) del Comune di Saluzzo, in Piazza Montebello 1 nei giorni 8 - 22 – 29 Novembre 2024, dalle ore 20.30 alle 22.30 circa.