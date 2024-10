Traffico rallentato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, sulla strada che da Saluzzo porta a Revello dove a circa un chilometro dal paese un grosso autoarticolato è uscito di strada inclinandosi parzialmente nella massicciata sottostante.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per la regolazione del traffico ed una autogru per rimettere sulla carreggiata il camion. Le operazioni sono tuttora in corso.

Non ci sono state persone ferite