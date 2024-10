A Borgo San Dalmazzo “La Chiocciola incontra il vino”, seconda parte

In vista della 455ma edizione della Fiera Fredda, l’Helicensis Fabula propone agli appassionati ed “a chi ne vuole sapere qualcosa in più” due focus verticali – mercoledì 13 e 20 novembre 2024, dalle ore 20,30 alle ore 22,30 – di degustazione guidata su vini importanti del cuneese e non solo.

In particolare, mercoledì 13 novembre sarà dedicato al Nebbiolo, “tra langhe e roero", con la degustazione dei vini nebbiolo, roero, barbaresco e barolo; mercoledì 20 novembre ci si dedicherà alle "Bollicine", con assaggi di vini ottenuti con il metodo charmant e il metodo classico, prosecco, franciacorta, alta langa e champagne.

I partecipanti saranno accompagnati in questo viaggio nel “nettare degli Dei” dal Prof. Bernardino Dalmasso, già docente di chimica all’IIS “Virginio-Donadio” Tecnico Agrario di Cuneo, di chimica enologica presso la Scuola Enologica di Alba e docente e tecnico dell’Onav, Organizzazione nazionale Assaggiatori di Vino.

La parte cultural-goliardica sarà gestita dai confratelli e dalle consorelle dell’Helicensis Fabula”.

Gli incontri si terranno presso l’Enoteca “Vini & Vini” di Marco Bianco di Borgo San Dalmazzo in Via Vittorio Veneto 68.

Il costo delle dure serate ammonta a € 40,00, comprensivo del materiale illustrato dal Docente. Sarà possibile partecipare alla serata singola al costo di € 25,00.

Per permettere la migliore fruizione della materia, sarà possibile l’accesso al corso ad un massimo di 20 persone.

Per informazioni ed iscrizioni si può scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo helicensisfabula@libero.it oppure ai numeri WhatsApp 340/9411203 (Sergio) e 335/5441870 (Marco) entro venerdì 8 novembre 2024

“Il vino aggiunge un sorriso all’amicizia ed una scintilla all’amore.”

(Edmondo De Amicis)





APPREHENDE, COMEDE ET ESTO VIR!

La consociazione culturale enogastronomica Helicensis Fabula ebbe il primo atto di fondazione compiuto dai Consoci fondatori in occasione del “Convivium primum” il 26 novembre 1979; venne costituita il 26 maggio 1980, con atto nel Notaio Bollati; una storia che continua…

La Consociazione Helicensis Fabula è la formula abbreviata di "Helices mespilaque comedientium Pedonensis Fabula Virum", denominazione latina della Consociazione pedonese delle Nobili Persone che banchettano insieme con lumache e nespole". Una singolare confraternita che si impegna a "mantenere, difendere e valorizzare" la tradizione culinaria ed economica delle sue manifestazioni tipiche più specifiche.