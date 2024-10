Fiöi Cuneo Volley - Vittorie casalinghe per l’Under 15 e l’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Ottime prestazioni dell’Under 15 e dell’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG che, con due buoni match, portano a casa tre punti. Vincono entrambe 3-0 rispettivamente contro Volley Langhe A.S.D. e Mercatò Alba.

Più complicata la trasferta a Mondovì dell’Under 15 Lab Travel Cuneo che perde 3-0 contro i primi in classifica del VBC Mondovì.

La prossima giornata vedrà in campo le due delegazioni di Under 17 e l’Under 15 Lab Travel Cuneo. Ad aprire il weekend sarà proprio quest’ultima, che sfiderà Sabato 2 Novembre in casa al Pala ITIS a partire dalle ore 15.00 il Villanova Volley. Nella mattinata di Domenica l’Under 17 Lab Travel Cuneo, anch’essa in casa, affronterà i ragazzi di Conte Gianluca Pescheria Volley Savigliano. Chiuderà la quarta giornata l’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo Martedì 5 alle ore 20.30 in trasferta a Dronero contro i padroni di casa del Dronero Dragons.

Non sarà invece in campo l’Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo, che rivedremo venerdì 8 Novembre in trasferta a Savigliano.

Risultati terza giornata:

Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Volley Langhe A.s.d.

3-0 (25-9/25-12/25-11)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Ambrosio, Arnaudo, Cavallo, Chiapella M., Cuniberti, Gerbi, Milanesio, Miretti, Paoletti, Pepino, Re (L1), Revelli, Tavella.

I All.: Mauro Rizzo

II All.: Giovanni Tavella

Under 17 Lab Travel Cuneo

VBC Mondovì - Lab Travel Cuneo

3-0 (25-14/25-17/25-19)

Lab Travel Cuneo: Ambrosio, Arnaudo, Barale, Bonada (L1), Cavallo, Centorame, Gerbi, Giaccone (L2), Gordano, Lisa, Miretti, Paoletti, Pepino.

All.: Giovanni Tavella

Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Mercatò Alba

3-0 (25-14/25-15/25-9)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Baldi, Boggione, Caristo, Chiapella S., Forestello, Giraudo, Grandis, Mapelli, Massa (L1), Mastantuoni, Merola (L2), Rocchia, Rosati, Tanaceto.

All.: Mauro Rizzo