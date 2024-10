Volley: domenica 3 novembre il Torneo di Halloween di Mondovì

Il Torneo di Halloween diventa maggiorenne!

Domenica mattina si alzerà il sipario sull’edizione numero 18 della manifestazione giovanile dedicata alla categoria femminile Under 12.

Per festeggiare questo compleanno speciale saranno proprio 18 le formazioni che scenderanno in campo a Mondovì e Carrù e che rappresentano ben 16 società di Piemonte e Liguria: AD Volley Villafranca, Asd Pallavolo Valle Belbo Canelli, Asd Pgs Jolly, Asd RS Volley Racconigi, Asd Volley Cherasco, In Volley Chieri Cambiano, Libellula Volley VGT, Libertas Borgo San Dalmazzo, Mondovì Volley, Pianeta Volley, Pianeta Volley, SSD Playasti, US San Marziano, VBC Savigliano, Vicoforte Volley Ceva, Villanova Volleyball, Volley Valle Po.

Divise in sei gironi, le squadre si affronteranno in ben 47 gare con l’obiettivo di divertirsi e dimostrare i miglioramenti fatti in questi primi mesi di attività.

Mondovì Volley, società organizzatrice, vuole ringraziare i 45 volontari che allestiranno i campi (in tutto 7), svolgeranno le funzioni di segnapunti e arbitri, gestiranno le premiazioni, i pranzi, la logistica e i risultati. Al fianco del comitato organizzatore parteciperanno inoltre alcuni studenti di Mondovì impegnati nel progetto formativo PCTO. Grazie poi al Comitato Fipav Cuneo-Asti per il supporto arbitrale, con il coinvolgimento degli arbitri associati del territorio.

La finale è prevista al PalaManera alle ore 17.00 circa, mentre a seguire si svolgeranno le premiazioni di tutte le squadre.