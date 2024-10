A6 Torino-Savona: domani la riattivazione del collegamento tra Ceva e Millesimo

Entro le ore 12 di domani, giovedì 31 ottobre, sarà riattivato il collegamento autostradale tra Ceva e Millesimo in direzione Savona.

E’ quanto appena comunicato da Autostrada dei Fiori in merito all’interruzione in corso da alcuni giorni a causa delle anomalie riscontrate dal sistema di monitoraggio installato su un versante interessato da un movimento franoso al km 86 circa, nel comune di Priero.

Nella mattinata di domani, a seguito dell’analisi dei dati forniti dal sistema di monitoraggio e del parere degli esperti coinvolti, la concessionaria sceglierà la modalità di riapertura della tratta dandone informazione sul sito www.autostradadeifiori.it, sui canali informativi WhatsApp e Telegram e sulla propria pagina Facebook.

Nel dettaglio, se i dati forniti dal sistema di monitoraggio lo consentiranno, la tratta verrà riaperta permettendo il transito in corrispondenza del versante su un’unica corsia. Tale configurazione della viabilità si rende necessaria a seguito della realizzazione di una parete di contenimento temporanea formata da blocchi di cemento, lunga 40 metri e alta circa 5 metri, che sta servendo anche come piattaforma per i mezzi impegnati nel proseguimento dell’intervento di consolidamento delle opere di presidio già attualmente presenti.

Qualora, invece, si riscontrassero valori sopra la soglia di allarme, il traffico leggero (veicoli con massa inferiore a 35 quintali) verrà deviato, grazie alla costruzione di un bypass, sulla carreggiata opposta dove verrà istituito un doppio senso per circa 11 km.

Lo scambio di carreggiata è una misura che potrà essere utilizzata dalla concessionaria nelle prime fasi di intervento o, qualora fosse necessario, per mantenere in esercizio l’autostrada in direzione Savona.

Per i veicoli con massa superiore a 35 quintali e gli autobus rimarrà attiva l’uscita obbligatoria al casello di Ceva con possibilità di rientro al casello di Millesimo, a causa delle limitazioni di carico già presenti sulla carreggiata direzione Torino nel tratto interessato.

"Informazioni in tempo reale sulla viabilità – ricorda il concessionario – sono sempre disponibili sui pannelli a messaggio variabile, attraverso le mappe interattive pubblicate sul sito internet di www.autostradadeifiori.it e sui canali informativi WhatsApp e Telegram di Autostrada dei Fiori. È, inoltre, possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando la pagina Facebook della concessionaria".