Italtuffi con Los Angeles 2028 nel mirino: il cuneese Eduard Timbretti Gugiu tra i 23 convocati per il collegiale di Roma

I tuffi azzurri sono già rivolti al futuro, che si traduce in Los Angeles 2028 che chiuderà un quadriennio intenso, nel quale torneranno anche gli Europei di specialità.

Il cammino verso il prossimo appuntamento olimpico negli States lo traccia il direttore tecnico della Nazionale di tuffi Oscar Bertone che ha programmato un collegiale estremamente allargato, previsto al Centro Federale di Roma presso il Centro di preparazione olimpica all'Acquacetosa da mercoledì 6 a sabato 9 novembre.

Ci saranno tutti i protagonisti dei recenti Giochi Olimpici di Parigi 2024, ad eccezione di Sarah Jodoin di Maria che rimarrà in common training in Australia fino a febbraio, e la miglior gioventù di cui fa ovviamente parte Matteo Santoro, vice campione europeo da uno e tre metri a Belgrado 2024 e argento mondiale dal trampolino tre metri sincro mixed in coppia con Chiara Pellacani a Doha 2024.

Sono 23 i convocati: Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Stefano Belotti (Fiamme Gialle/Bergamo Tuffi), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Matilde Borello (Blu 2006), Davide Barberi (Carlo Dibiasi), Francesco Casalini (Marina Militare/Bergamo Tuffi), Matteo Cafiero (Fiamme Oro/Canottieri Milano), Simone Conte (MR Sport F.lli Marconi), Giorgia De Sanctis (Fiamme Oro), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Matilde Marzetti (CC Aniene), Valerio Mosca (MR Sport F.lli Marconi), Elettra Neroni (Carlo Dibiasi), Elisa Pizzini (Fiamme Gialle/CC Aniene), Irene Pesce (MR Sport F.lli Marconi), Chiara Pellacani (Fiamme Gialle/MR Sport F.lli Marconi), Raffaele Pelligra (MR Sport F.lli Marconi), Matteo Santoro (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Eduard Timbretti Gugiu (Blu 2006), Giovanni Tocci (Esercito/Aqa) e Julian Verzotto (CC Aniene).

Completano lo staff i tecnici Emiliano Boldacchini, Michele Benedetti, Francesco Dell'Uomo, Claudio Leone, Nicola Marconi, Tommaso Marconi, Benedetta Molaioli, Alice Palmieri, Davide Pasinetti e Dario Scola, il medico Matteo Catananti, il nutrizionista Giovanni De Francesco, lo psicologo Paolo Benini e i preparatori atletici Marcello Coniglio, Silvia Scatola e Adele Sciullo.

Le parole del direttore tecnico Oscar Bertone: "Si ricomincia dopo gli ottimi risultati delle Olimpiadi di Parigi. L'obiettivo è crescere ancora e migliorare. Questo collegiale servirà agli anziani come stimolo a non mollare ed ai giovani per fare esperienza e prendere esempio dai più esperti. Insomma, da qui ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 le porte della Nazionale rimangono aperte a molti atleti. Certo è che i giovani dovranno modificare il loro programma e farlo crescere di coefficiente, per competere a livelli assoluti. In prospettiva, non a lungo termine, l'obiettivo è di recuperare terreno dalle Nazioni che ci sono avanti e distanziare ancor di più quelle che in questi anni abbiamo messo dietro: io sono ottimista, perchè c'è possibilità di lavorare con ragazzi che già hanno una buona base".