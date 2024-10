Volley A2M. Cuneo torna in campo contro Reggio Emilia: dolcetto o scherzetto? Il DG Bima: "Dovremo far paura agli avversari" [VIDEO]

Cuneo vuol tornare alla vittoria contro Reggio Emilia, ultima in classifica

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo torna a giocare in casa domani, giovedì 31 ottobre alle ore 20, ospiterà la Conad Reggio Emilia. Sponsor del Match Day, Energia Pulita che distribuirà dei cartelli emozionali da utilizzare durante la partita per tifare ancora di più.

A presentarci le iniziative di questo Match Day è Daniele Bertolotti di Energia Pulita

Prevendita attiva su www.liveticket.it fino a giovedì alle ore 18, dopodiché dalle 18.30 aprirà il botteghino del palazzetto. Attivo il liveticket point presso Energia Pulita in c.so Nizza, 29 a Cuneo per l’acquisto diretto.

A un giorno dall’incontro, queste le impressioni del Direttore Generale di Cuneo Volley, Davide Bima, che ci parla di come la squadra approccerà l'incontro con gli emiliani, ma anche della tante iniziative che renderanno partecipe il pubblico che seguirà la gara

Il palazzetto aprirà quindi le porte domani dalle ore 18.30 con tantissime le iniziative legate alla serata di Halloween per grandi e bambini: dolcetto o scherzetto, truccabimbi con i volontari della Croce Rossa di Caraglio, scatta e posta il tuo halloween al palazzetto, lancio dei peluches mostruosi prima del fischio d’inizio e premiazione del miglior travestimento adulto & bambino.

Inoltre distribuzione biglietti dalle 18.30 alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 di tre premi by Energia Pulita sponsor del match day e del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

Inoltre, da quest’anno il Cuneo Volley ha stretto un accordo con la Federbimbi che garantirà durante tutte le partite della Serie A2 maschile il servizio di Baby parking al costo di 5€ a bambino/a con un massimo di 20 partecipanti. L’area giochi sarà allestita nell’androne dell’ingresso vip, dove i bambini saranno assistiti da educatrici qualificate.

Dall'ingresso principale sarà possibile acquistare i Pettorali Stracôni in collaborazione con la Cuneoginnastica e inoltre, in accordo con l’ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo si potranno creare gli origami a forma di cuore del progetto “Esprimi il tuo NO alla violenza” e consegnarli nei punti raccolta dai due ingressi del palazzetto negli appositi contenitori.