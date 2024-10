La Big Band Jazz Cuneo e il Maestro Fulvio Chiara alla serata inaugurale del Moncalieri Jazz Festival

C'è fermento in casa della Big Band Jazz Cuneo: la band infatti, dopo una intensa stagione estiva ricca di concerti e consensi via via crescenti, è stata chiamata a far parte della serata inaugurale del Moncalieri Jazz Festival, evento musicale divenuto ormai punto di riferimento irrinunciabile per gli appassionati e definito dall'organizzazione "una delle manifestazioni jazz più originali e innovative nel panorama nazionale e internazionale".