In Regione Lombardia, lunedì 4 novembre, importante convegno su sostenibilità e innovazione: La Mobilità del Futuro

Nuove prospettive tecnologiche, innovazioni emergenti in tema di mobilità sostenibile e, soprattutto, idee virtuose, incontreranno il prossimo 4 novembre, nell’innovativa cornice dell’Auditorium Testori, all’interno di Palazzo Lombardia, con accesso diretto dalla suggestiva Piazza, aziende ed istituzioni per illustrare lo stato dell’arte delle buone pratiche che si stanno affrontando nella transizione verso stili di vita più sostenibili.

Regione Lombardia e MoreNews – il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest – organizzano infatti il convegno “Sostenibilità e innovazione: la mobilità per il futuro”, una chiave di lettura importante per approfondire la complessità di un argomento che prevede molteplici interazioni tra aspetti sociali, economici, politici ed ambientali, che interessano soprattutto i grandi spazi abitati, dove è previsto, si concentrerà la maggior parte della popolazione mondiale entro la metà di questo secolo. Una popolazione che diventa sempre più dinamica e richiede spostamenti più agevoli da e verso le città, tra i centri urbani e le aree periferiche, tramite infrastrutture efficienti e nuove tecnologie pulite. Dunque, un evento con un simposio di alto profilo, che si focalizzerà anche sull’impatto che le grandi manifestazioni e gli eventi importanti, come ad esempio le Olimpiadi “Milano – Cortina 2026”, avranno sul tema del contributo al cambiamento del territorio, alla sua riqualificazione e rigenerazione, influenzando gli spostamenti e i trasporti e mettendo in evidenza l’interdipendenza dei diversi territori. La regione Lombardia, del resto, si sta impegnando a diventare un centro di attrazione globale e sta cercando di affrontare le sfide in modo innovativo, attraverso la cooperazione tra i diversi attori coinvolti.

Nei dettagli, dopo i saluti istituzionali del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e quelli dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, si potrà assistere ad un interessante dialogo tra Franco Lucente e Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanza alla Camera dei Deputati.

Il convegno si svilupperà quindi su due panel. Nel primo, intitolato “Le direttrici imprescindibili dell’evoluzione sostenibile”, il giornalista Emanuele Bonora di Milano Finanza, modererà gli interventi di Marco Masella, Presidente della Scuola di Palo Alto di Milano, che dispenserà pillole su quello che è il vero valore aggiunto dell’innovazione nelle imprese; Mario Vigo, Presidente di Innovagri, tratterà il tema della sostenibilità per l’agricoltura che si vuole proiettare nel futuro e presenterà il Protocollo Combi Mais; Francesco Manfredi, Pro – Rettore dell’Università LUM, sottolineerà l’importanza della sostenibilità della rigenerazione urbana e comunitaria; Alessandro Arioli, Fondatore Standard Decarbonika per decarbonizzare illustrerà le peculiarità della decarbonizzazione ed infine, Dionisio Botti, AD e Responsabile Commerciale di Finply, accenderà i riflettori su come finanziare la trasformazione sostenibile e digitale per le PMI. Nel secondo panel invece, moderato da Luca Montani, direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di FNM Spa, un parterre d’eccellenza, dibatterà di “Politiche green adottate dalla Lombardia in tema dei trasporti”: dal Presidente FNM, Andrea Gibelli, al Vicepresidente Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Alessandro Rota; dal Presidente Coni Lombardia, Marco Riva, al Direttore ATB Liliana Donato; dall’Amministratore Delegato di ATM, Arrigo Giana, al Sottosegretario con delega allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi.

Al termine del convegno, MoreNews, annuncerà i nomi delle 24 aziende finaliste e vincitrici, del premio Evolution Horizon Award – un evento imperdibile, che vuole testimoniare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione, fattori distintivi che sono alla base della competitività e del successo di tante realtà italiane che con le loro innovazioni stanno dando un decisivo impulso all’economia – che verranno poi premiate nel corso della cena di gala, nella stessa serata, a partire dalle ore 20, presso la Immersive Room 360, dell’Enterprise Hotel di Milano, in Corso Sempione, 91. Nel corso della serata, durante la quale sono previsti ospiti importanti, i riflettori si accenderanno in particolare su Mediafriends, che è charity partner del premio Evolution Horizon Award, con un progetto che mira a coinvolgere i giovani alla scoperta della musica in modo libero e accessibile a tutti: l’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi.