Bra, nei conti del Comune 200mila euro per la nuova autopompa dei pompieri

Il Consiglio comunale di Bra di martedì 29 ottobre ha affrontato, tra i vari ordini del giorno, anche la sesta variazione al bilancio previsionale 2024/26. Una variazione articolata, come ha sottolineato il sindaco Gianni Fogliato, che movimenta diversi capitoli, per un fabbisogno netto di spesa, per l’esercizio 2024, di circa un milione di euro, finanziato per oltre la metà da trasferimenti correnti di terzi (enti territoriali, fondazioni e privati).

Tra le voci oggetto della manovra, il recepimento di numerosi contributi, tra cui: 17 mila euro dalla Regione Piemonte per attività Informagiovani; 25 mila euro dalla Fondazione CRC per il progetto “Connessioni. La città in relazione”; 188mila euro di contributi ministeriali per i servizi di prima infanzia con contestuale redistribuzione delle voci di spesa; 5.590 euro per acquisto attrezzature per sport disabili, 12.600 euro per la stagione teatrale dalla Regione; somme a valere sul PNRR per progetti di digitalizzazione; 200 mila euro dalla Regione Piemonte per l’acquisto di una nuova autopompa per il distaccamento di Bra dei Vigili del fuoco.

Sul fronte spese si segnalano, tra gli altri, il maggior fabbisogno a seguito del rinnovo del contratto per il personale delle cooperative sociali per i servizi prima infanzia di 25 mila euro, 7mila euro per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza, 8mila per acquisto di tecnologie per il Corpo di Polizia locale e 15mila euro per rimborso tributi comunali.

Prima del voto sono intervenuti il consigliere Luca Giglio, che ha rilevato la capacità della città di attrarre risorse esterne, il consigliere Davide Tripodi che ha posto la questione generale dei controlli successivi sulle opere finanziate dai contributi comunali e insieme al consigliere Massimo Somaglia ha richiesto massima attenzione sugli incarichi esecutivi, e il consigliere Juljan Gazulli, che ha rilevato l’importanza del tema sicurezza pubblica. Agli interventi ha risposto l’assessore Luciano Messa.

La sesta variazione al bilancio preventivo è stata approvata con 11 voti favorevoli e 5 astensioni.

Il Consiglio ha poi approvato le modifiche allo Statuto della Cer Roero, Comunità Energetica Rinnovabile a cui aderiscono 20 Comuni del territorio (Bra, Baldissero d’Alba, Castellinaldo, Canale, Castagnito, Monticello d’Alba, Guarene, Corneliano d’Alba, Monteu Roero, Piobesi, Vezza d’Alba, Montà, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Perno, Montaldo Roero, Magliano Alfieri, Pocapaglia, Sommariva Bosco, Santo Stefano Roero, Priocca). Le variazioni allo Statuto (ratificate con 11 voti favorevoli, 5 astenuti) sono state indicate dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE, ai fini di consentire il prosieguo dell’iter di riconoscimento della CER, su cui torneremo per aggiornamenti.