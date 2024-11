Panettieri di Barge nello spot ‘Pane e Nutella’ della Ferrero

Sarà capitato in questi giorni di accendere la tv, mettere il telegiornale o guardare un programma e tra una pubblicità e l’altra vedere il nuovo spot ‘Pane e Nutella’ della Ferrero. Alcuni avranno notato la presenza di Gianluca Ribotta e Cecilia Miretti, marito e moglie, panettieri e proprietari della storica ‘Panetteria Ribotta’ di Barge, che da domani, sabato 2 novembre, apre anche a Cavour.

L’idea dello spot della più famosa azienda dolciaria albese racchiude in tutta semplicità il racconto di una merenda tradizionale: pane e cioccolato. Quattro panettieri, quattro regioni italiane con quattro qualità di pane diverse: la Biova piemontese, la Ciriola romana, il Pane Cafone campano e la Pitta calabrese.

“È stato emozionante – racconta Ribotta –. Lo spot è stato girato a giugno ed è stato incredibile vedere tutto quello che sta dietro. Eravamo 30 persone dentro la panetteria per 20 secondi di girato, ma è stato davvero bellissimo”.

L’attività inizialmente aprì a Crissolo nel 1945, per poi trasferirsi nel 1954 in una panetteria storica di Barge che aveva un forno di ben oltre 200 anni. Proprio quest’anno sono stati festeggiati i 70 anni, frutto di una passione che nonno Giovanni ha tramandato a papà Tommaso e a Gianluca, 38 anni, che ricorda la sua formazione e la sua missione di innovare questa tradizione famigliare: “Dopo essermi diplomato in ragioneria ho iniziato a lavorare con mio padre, mi sono formato e ho girato tra Italia e Francia”, Nel 2019 diventa titolare della panetteria e da qualche anno è ‘ambassadeur du pain Italia’ “Per entrare ho dovuto fare un esame raccontando la mia storia personale, quella della panetteria ed infine mostrare la mia padronanza tecnica nel settore portando i nostri prodotti – rivela –. Grazie all’associazione ho potuto avere esperienze come quella in un mulino vicino a Parigi. Insieme ad altri 10 panettieri ho appreso i metodi di panificazione della zona ed è stato incredibile”.

L’incontro con Cecilia Miretti fonde l’amore e il lavoro. Miretti inizia dietro al bancone nel 2011, insieme alla famiglia Ribotta, per poi diventare l’anima dei social della panetteria arrivando su Instagram ad avere oltre 5.700 follower e collaborazioni con volti noti come ‘Cookergirl’. Panetteria Ribotta non è solo la coppia che la guida, ma anche Nicolò Cavallo, Elisa Pons, Eleonora Longo e Alice Angaramo un team giovane che si occupa non solo dei prodotti da forno, ma anche della pasticceria.

La prossima sfida è l’apertura del secondo negozio a Cavour: “La tappa cavourese è stata un po’ casuale. Conosciamo i titolari della macelleria Perrone da tempo, che ci avevano comunicato la volontà di cedere l’attività e di voler liquidare gli strumenti rimasti – racconta Ribotta –. Volevamo prendere l’affettatrice, siamo andati a ritirarla e il locale di via Giolitti 22 ci è piaciuto: pulito e con il laboratorio rinnovato da poco. Noi avevamo in mente di espanderci oltre Barge e questa è stata un’ottima opportunità”. Il nuovo punto vendita terrà aperto anche la domenica mattina: “Perché è bello portare il pane fresco a tavola nei pranzi di famiglia”.