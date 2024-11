Borgo San Dalmazzo, alla scuola dell'infanzia Tonello si celebra l'autunno con la castagnata

Oltre 150 bambini hanno celebrato l'autunno con la castagnata alla scuola dell'infanzia Tonello di Borgo San Dalmazzo. Una festa di comunità che ha coinvolto maestre, genitori, nonni e piccoli alunni. Presenti anche gli scolari delle classi prime della vicina primaria Don Michele Roaschio.

Mercoledì 29 ottobre i piccoli delle quattro sezioni Farfalle, Bruchi, Gufetti e Passerotti accompagnati dalle maestre si sono recati in via dei Boschi per raccogliere le castagne sapientemente “seminate” dalle mamme.

Giovedì 30 ottobre si è mangiato quanto raccolto. Un gruppo di genitori e nonni volontari ha cotto e sbucciato le caldarroste sotto lo sguardo incuriosito dei bambini. Lamiere e mattoni di appoggio sono stati portati dalla squadra tecnica del Comune.

Soddisfatte le maestre: “Grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile fare questa festa! Grazie a chi ha portato le castagne, grazie a chi ha 'seminato', grazie a chi ha fornito gli attrezzi per cucinare, grazie a chi ha cucinato, grazie a chi ha sbucciato”.