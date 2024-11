Calcio Serie D: Bra inarrestabile, il Gozzano si arrende 2-0

Prosegue, senza soluzione di continuità, la marcia del Bra capolista che centra contro il Gozzano la nona vittoria su 11 partite disputate. Al Bravi, nell'anticipo della dodicesima giornata, i giallorossi si impongono con un convincente 2-0, in virtù delle reti, entrambe segnate nel primo tempo, da Costantino e Mawete.

LA CRONACA

Il Bra parte con il piede giusto e si porta in vantaggio al 6'. Pautassi serve Minaj che crossa per Mawete dal cui piede esce un pallone sporco a beneficio di Costantino. Il bomber è freddo quanto basta per apparecchiare la conclusione e battere imparabilmente Aiolfi: 1-0 e settimo gol in campionato per lui. I giallorossi insistono e collezionano corner. Poi il Gozzano sale di tono ed alza il baricentro, pur senza creare problemi a Ribero. Al 40' i padroni di casa raddoppiano. Pautassi pennella da sinistra per l'accorrente Mawete, il quale, tutto solo, insacca di testa. Squadre a riposo con il Bra avanti di due reti ed in controllo.

Ospiti insidiosi in avvio di ripresa. Graziano va al tiro da posizione centrale, Ribero respinge. Il Bra risponde al 63' con il solito Pautassi, abile a controllare una punizione di Tuzza ma stoppato sul più bello da Aiolfi. Triplo cambio in casa Gozzano: Monteleone, Lettieri e Areco rilevano Cento, Di Giovanni e Rosso. Ad un quarto d'ora dalla fine termina anche la partita di Costantino, al suo posto Aloia. La squadra di Lunardon con prova con Lettieri, pallone a fil di palo. All'80' tocca a Tos, esce Minaj. Sei minuti di recupero non sono sufficienti per modificare il risultato. La squadra di Nisticò batte il Gozzano 2-0 e continua a volare.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Quitadamo (86' Zanon), Giorcelli, Sganzerla; Mawete (90' Chiabotto), Giallombardo, Gerbino, Tuzza (86'Perseu), Pautassi; Minaj (80' Tos), Costantino (75' Aloia). A disp: Gariti, Cannatelli, Omorogbe, Capraro. All Nisticò

Gozzano (4-3-2-1): Aiolfi, Graziano, Ori, Amoabeng, Bianchi (85' Fragomeni); Di Giovanni (65' Areco), Carollo, Cento (65' Monteleone); Sangiorgio, Rosso (65' Lettieri); Lischetti (85' Dentale). A disp: Ravarelli, Gemelli, Lattari, Settimo, Fragomeni, Dentale. All Lunardon

Gol: Costantino 6', Mawete 40'

Ammoniti: Cento

Arbitro: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia, assistenti Pietro Tinelli di Treviglio e Giacomo Scorrano di Lecce