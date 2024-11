Genero e suocero folgorati mentre stavano lavorando: in codice giallo all'ospedale di Mondovì

Stavano lavorando per montare un gazebo per proteggere la legna, quando il mezzo su cui lavoravano, dotato di braccio meccanico, avrebbe toccato i cavi dell'alta tensione: genero e suocero sono rimasti così colpiti da una forte scarica elettrica. L'incidente è avvenuto a Roracco, frazione di Villanova di Mondovì, poco dopo le 10 di questa mattina.

Sul posto i vigili del fuoco, l'emergenza sanitaria e i carabinieri. I feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Mondovì e non sarebbero in pericolo di vita.