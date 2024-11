Morto Gianni Delogu in un'incidente, inventò un sanificatore premiato in pandemia

(Adnkronos) - Tragedia nella notte a Oristano. Gianni Delogu è morto in un incidente stradale, dopo aver perso il controllo della sua auto in una zona periferica della città. Delogu aveva 69 anni ed era un noto imprenditore: aveva fondato la Sanycar, ditta specializzata nella sanificazione, che ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il premio per migliore start up italiana al Gitex 2020-Future Stars di Dubai.

L'incidente è avvenuto verso le 4 del mattino in via Ozieri: il mezzo che Delogu guidava si è ribaltato e per lui non c'è stato niente da fare. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l'allarme.