"Trump minaccia democrazia", l'appello Nyt per voto a Harris

(Adnkronos) - "Votate per mettere fine all'era Trump, ha cercato di rovesciare un'elezione e resta una minaccia per la democrazia". A tre giorni dall'election day, il New York Times, che a settembre ha dato il suo endorsement formale a Kamala Harris, lancia un sintetico quanto accorato appello ad andare a votare contro l'ex presidente.

"Ha aiutato a rovesciare la Roe, con terribili conseguenze - continua il trafiletto del comitato editoriale del Times riferendosi alla sentenza che garantiva il diritto costituzionale all'aborto- la corruzione e la mancanza di legalità di Trump vanno oltre le elezioni: è il suo intero ethos, mente senza limiti".

"Se rieletto, i repubblicani non lo controlleranno, Trump userà il potere del governo per perseguire i suoi avversari, porterà avanti una politica crudele di deportazioni di massa - continua il Times nell'appello al voto - creerà scompiglio per i poveri, il ceto medio e i datori di lavoro. Un altro mandato di Trump danneggerà il clima, distruggerà alleanze e rafforzerà gli autocrati. Gli americani devono chiedere di meglio, andate a votare".